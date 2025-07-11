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WTT大滿貫》太詭異！女單前兩種子孫穎莎、王曼昱16強雙雙中箭落馬

2025/07/11 15:01

世界球后孫穎莎在16強戰爆冷出局。（取自WTT官網）世界球后孫穎莎在16強戰爆冷出局。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕中國三大主力「一孫、二王」，世界排名前兩名的孫穎莎、王曼昱和世界排名第4的王藝迪，今天在2025年WTT美國大滿貫賽女單16強賽都中箭落馬，這一站大滿貫賽女單也將誕生全新的冠軍得主。

WTT大滿貫自2022年創辦以來，過去6站女單冠軍都落入中國隊手中，其中孫穎莎包辦3座，陳夢兩度封后，王曼昱則摘下去年新加坡站冠軍。不過，陳夢去年奪下巴黎奧運女單金牌後就未在國際賽亮相，由孫穎莎、王曼昱撐起一片天。

世界球王孫穎莎今天在16強戰以1:3（9:11、11:7、5:11、9:11）不敵世界排名17的20歲新秀陳熠，吞下國際賽對戰首敗；世界排名第2的王曼昱也以1:3（8:11、6:11、11:8、5:11）敗給代表澳門出賽、世界排名14的朱雨玲，中止對戰4連勝。

無獨有偶，第4種子王藝迪在16強迎戰世界排名23的日本削球女將橋本帆乃香，也以9:11、5:11、9:11落敗，繼2018年奧地利公開賽之後，苦吞對戰2連敗。

王藝迪落敗後，中國隊在女單籤表下半部也宣告失守，8強賽將由朱雨玲迎戰南韓一姐申裕斌；另一場則由伊藤美誠和橋本帆乃香上演「日本內戰」。另一邊的8強賽則由陳熠對上16強以3:2力退張本美和的早田希娜；第3種子陳幸同則和蒯曼爭奪4強門票。

世界排名第2的王曼昱在16強戰敗給朱雨玲。（取自WTT官網）世界排名第2的王曼昱在16強戰敗給朱雨玲。（取自WTT官網）

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