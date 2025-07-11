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MLB》受傷前防禦率破11、復出後3.60！洋基2屆明星強投曝回神關鍵

2025/07/11 15:30

史卓曼。（美聯社）史卓曼。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）自傷癒回歸後表現漸入佳境，今天面對水手繳出5局失2分好投，幫助洋基在比賽前段保有競爭力，更上演逆轉秀。

34歲的史卓曼進入生涯第11個賽季，今年前3場先發都投不滿5局，防禦率高達11.57，之後就因膝蓋發炎進入傷兵名單，直到美國時間6月29日才歸隊先發，而他復出至今一共投3場，合計15局投球，防禦率3.60，儘管並非瞠目結舌的亮眼，但也已經與他生涯平均3.77防禦率相同水準。

史卓曼於2024年季前與洋基簽下2年3700萬美元合約，近期他逐漸回神，兌現條紋軍的期望。今天史卓曼先發5局被敲6支安打，送出3次三振，失掉2分。對於傷癒復出後找回投球節奏，史卓曼賽後表示：「我只是帶著自信在投球，我們的捕手群，威爾斯（Austin Wells）、埃斯卡拉（J.C. Escarra）和萊斯（Ben Rice）的領導也棒透了，守備也有如銅牆鐵壁，我只需要做自己就好。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也稱史卓曼今天又繳出一場「頑強」的表現，「他給了我們5局好投，他今天的各種球路都足以迷惑水手打線，讓他們無法隨心所欲，也幫助我們保有獲勝的機會。」

洋基在前7局沒有敲出安打，並以0：5落後水手，但8、9兩局火力甦醒，最終在10下靠著賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打完成逆轉勝，系列賽橫掃水手。史卓曼也說：「這支球隊充滿韌性，大家都信心爆棚。只要比賽是在一顆好球的差距，我認為我們所有人都有自信能逆轉。」

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