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MLB》生涯代打打擊率1成！史坦頓適應「新角色」夯第432轟寫紀錄

2025/07/11 16:12

史坦頓。（美聯社）史坦頓。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對戰水手上演瘋狂逆轉秀，8局下代打敲出關鍵全壘打，點燃反攻號角的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），賽後也獲得總教練布恩（Aaron Boone）的肯定。

8局下落後4分的洋基，2出局後原本要輪到小將維瓦斯（Jorbit Vivas）打擊，此時洋基啟用史坦頓代打，他也不負眾望砲轟水手後援布拉許（Matt Brash），敲出關鍵代打2分砲，幫助洋基追成3：5。最終洋基在9下追平，並在10局下靠賈吉（Aaron Judge）再見高飛犧牲打，上演逆轉秀。

「感覺很棒，尤其是我代打的次數不多，而且打得也不是特別好。」史坦頓在今天之前，他生涯代打48打數僅敲出5安，且沒有開轟，打擊率僅0.104，今天是他生涯首度代打開轟，「這發全壘打破壞對手的節奏，也幫助我們開啟很棒的攻勢。」此外，這也是史坦頓生涯第432轟，超越名人堂球星小瑞普肯（Cal Ripken Jr.），位居歷史全壘打榜第50名。

史坦頓自春訓以來因手肘傷勢缺陣，不過近7戰他敲出3轟，隨著他的回歸，洋基必須在高德施密特（Paul Goldschmidt）、萊斯（Ben Rice）、葛里遜（Trent Grisham）、貝林傑（Cody Bellinger）與多明格茲（Jasson Domínguez）等人之間分配上場時間。對此史坦頓表示：「如果是這樣，你最好成為一個更好的代打者。」

洋基總教練布恩表示，史坦頓現在已經適應輪休，這也讓他有望在代打這部分獲得更好的成績，「他也不斷在適應與改變，他現在知道，這些沒上場的日子是存在的。」他也補充，史坦頓過去在馬林魚的MVP時期，幾乎沒什麼時間休息，「現在他知道，這樣的安排很常見了。」

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