MLB》道奇有望交易海盜火球王牌？美媒提瘋狂想法：可能要送出朗希

史基斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕海盜今年戰績持續低迷，日前傳出除了當家火球王牌史基斯（Paul Skenes）與「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）是非賣品以外，所有球員都能被擺上交易桌。然而史基斯的實力與天賦依舊令人垂涎三尺，因此還是有美媒撰文，分析最有可能交易來史基斯的球隊。

《ESPN》作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）撰文點出，假設海盜願意聆聽報價，大都會、道奇與老虎能提出的包裹，最有機會讓海盜點頭；其中老虎又是最有機會完成這筆交易的球隊，舒恩菲爾德的模擬包裹，老虎送出百大新秀第8的外野手克拉克（Max Clark，第8）、百大第11游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）、火球新星喬布（Jackson Jobe）、內野手基斯（Colt Keith）與右投隆恩（Sawyer Gipson-Long）。

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舒恩菲爾德分析，老虎能打造出史基斯與史庫柏爾（Tarik Skubal）超強左右護法，有望衝擊字1984年後首冠。而老虎有著全大聯盟最肥沃的農場之一，且無論在大、小聯盟都有足夠陣容深度，加上陣中唯一有大約在身的只有巴耶茲（Javier Baez），對老虎而言，這筆交易不會對自家農場造成太大影響；對海盜而言，克拉克可以解決克魯茲（Oneil Cruz）中外野守備不穩的問題，麥戈尼格也能直接提拔為先發游擊，基斯也是名穩定的內野手，隆恩也能勝任後段輪值的任務。

舒恩菲爾德給道奇的模擬包裹，為百大第14捕手拉辛（Dalton Rushing）、百大第17外野手德保拉（Josue De Paula）、游擊手弗里蘭（Alex Freeland）、右投斯漢（Emmet Sheehan）與左投費里斯（Jackson Ferris）。舒恩菲爾德分析，道奇因輪值傷兵眾多，可能會對史基斯感興趣，然而海盜可能還會要求在包裹內加入日本新星佐佐木朗希，這會讓道奇打退堂鼓。

至於大都會，舒恩菲爾德給出的包裹，為百大第20游擊/中外野手威廉斯（Jett Williams）、百大第50右投董庭齊（Jonah Tong）、右投麥克萊恩（Nolan McLean）、內野手莫里西歐（Ronny Mauricio）與外野手班奇（Carson Benge）。舒恩菲爾德指出，雖然大都會急需一位王牌投手，但他們的農場深度偏重在投手，不太符合海盜的補強需求。

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