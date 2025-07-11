60歲阿嬤裝義肢還是要跑！太平洋縱谷半馬報名開跑、竇智孔代言

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松報名起跑，市長魏嘉彥（左）邀藝人竇智孔（中）代言。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮太平洋縱谷半程馬拉松將在今年11月22日起跑，主辦的花蓮市公所今天宣布啟動網路報名，還邀搬到花蓮的藝人竇智孔當代言人！報名的60歲阿嬤楊桂鳳雖然左小腿截肢後裝上義肢，但長年有跑步習慣的她不氣餒，去年開始回到賽場挑戰自己！她說，先從迷你馬開始報名，希望以後可以回到跑10公里的狀態！

花蓮市年度盛會「2025花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」今天啟動網路報名，賽事邀請搬到花蓮的藝人竇智孔擔任代言人，與花蓮市長魏嘉彥號召「運動玩花蓮」！竇智孔說，住在花蓮最棒的是可以真正的放鬆、忘記憂慮，去年地震後身邊很多朋友很辛苦，但是大家都生活並深愛這片土地，這裡有湛藍太平洋、清澈見底的溪水和游魚，他也揪網紅朋友來拍片，盼大家更認識花蓮，他當天也將和大家一起跑。

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報名的60歲阿嬤楊桂鳳說，維持跑步習慣10多年，但6年前因為罹癌造成左小腿截肢，休養好長一段時間，但她內心還是很想重新跑步，前兩年先從健走開始，去年首次挑戰報名太平洋浪花馬，今年也以太平洋縱谷馬為目標，報名5公里迷你馬，當天將與家人一起都來跑，未來希望晉級跑10公里小馬！

花蓮市長魏嘉彥說，比賽分成21K半馬、10K小馬及5K迷你馬，由於花蓮大橋還在工程，所以路線從美崙田徑場出發、至花蓮港景觀橋，最南到花蓮大橋前折返，今天起報名，前3000名報名早鳥送運動健身包，還有多家旅宿業者祭出優惠好康，邀請來自全世界各地的好朋友參加，報名洽官網（https://www.pacific-valley-marathon.com/）。

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松將在11/22起跑，主辦的花蓮市公所宣布報名啟動。（記者花孟璟攝）

今年推出太平洋半馬早鳥禮，前三千名報名就送運動休閒包，可背可提相當便利。（記者花孟璟攝）

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松，60歲截肢的楊桂鳳阿嬤（中）挑戰迷你馬，她笑說，去年第一次重返賽場，發現裝義肢的腳完全不疼，反倒是右腳很酸痛。（記者花孟璟攝）

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