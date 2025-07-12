道奇拚中止6連敗低潮、溫網女單決賽 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇將作客巨人，近期苦吞本季最糟6連敗的道奇，今天推出火球男梅伊（Dustin May）先發，對決巨人強投韋伯（Logan Webb）；近期處於4連勝的洋基將在主場迎戰小熊，洋基推出明星左投羅冬（Carlos Rodón）先發，對決小熊投手福萊克森（Chris Flexen）。

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另外還有紅襪在主場迎戰光芒，運動家在主場面對藍鳥的比賽，敬請鎖定轉播。

中職方面，中信兄弟在洲際球場面對味全龍，兄弟推出洋投羅戈，面對味全龍洋投龍聖；統一獅在澄清湖球場面對樂天桃猿，統一獅推出洋投蒙德茲，面對桃猿洋投魔神樂；富邦悍將在新莊球場碰上台鋼雄鷹，悍將派出洋投蒙德茲，對決台鋼洋投後勁。

瓊斯盃男子組賽事將在今天登場，台灣藍將面對澳洲，台灣白將碰上馬來西亞。敬請鎖定轉播。

溫網方面，女單決賽今天登場，波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）將碰上美國13種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），首度挺進溫網決賽的兩人要力爭金盃。

MLB

07：00 小熊 VS 洋基 緯來體育、愛爾達體育2台

07：05 光芒 VS 紅襪 愛爾達體育1台

10：10 道奇 VS 巨人 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

10：00 藍鳥 VS 運動家 愛爾達體育2台

桌球-WTT大滿貫賽

09：00 美國站 單打八強

12：00 美國站 混雙決賽

轉播：愛爾達體育3台

日職

13：00 歐力士猛牛 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

16：00 樂天桃園 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育3台

威廉瓊斯盃國際籃球賽

13：00 巴林 VS 日本

15：00 卡達 VS 阿聯

17：00 馬來西亞 VS 台灣白

19：30 澳洲 VS 台灣藍

轉播：緯來精采

溫網

19：55 男雙決賽

23：00 女單決賽

轉播：博斯運動一台、愛爾達體育1台、MOMO TV

世界鐵人三項系列賽

22：25 漢堡站 菁英男子賽 愛爾達體育3台

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