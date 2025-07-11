希望基金會集資 栽培澎湖優秀子弟進軍奧運殿堂

馬公市長黃健忠，代希望基金會捐贈基金支持洪敬愷。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖希望基金會今（11）日，在馬公市公所市長室舉行資助儀式，宣布對桌球選手洪敬愷的培育計畫邁入第5年，今年由74位會員集資完成，資助金額提高至12萬元，支持洪敬愷爭取奧運資格。儀式由馬公市長黃健忠主持，並由澎湖縣議員吳政杰、基金會執行長葉萬教、會員洪復仁等人共同出席見證。

洪敬愷現年17歲，為中華民國桌球奧運儲備選手，其兄洪晨瑋亦年滿20歲，2人自小在父親洪復仁指導下扎根桌球，近年於國內外賽場表現優異。洪敬愷於今年接連斬獲多項成績，包括：阿曼常規賽男子雙打亞軍、青少年19歲組全國排名賽男子單打第3名、韓國U19單打冠軍、法國U19混雙冠軍、單打亞軍、泰國U19混雙冠軍、全中運高男組團體冠軍、單打亞軍、保加利亞U19亞軍、西班牙U19混雙與單打雙冠、亞洲青少年桌球錦標賽 團體季軍、男單季軍、男雙亞軍等。

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儀式中，黃健忠市長代表致贈象徵祝福的「金飯碗」予洪敬愷與洪晨瑋，肯定兩人多年來的努力與堅持。澎湖縣議員吳政杰是洪敬愷學長、鄰居，也是希望基金會成員，親自到場支持，希望洪未來2年能順利取得奧運門票，在奧運殿堂為澎湖爭光。

洪敬愷則感謝基金會的信任與協助，表示將持續投入訓練、爭取佳績，並以參加奧運為目標，全力以赴。洪家兄弟也持續回饋在地，分別前往石泉國小、文澳國小指導桌球隊，與學童互動交流，分享經驗，展現運動精神與傳承責任。

洪敬愷兄弟檔，不僅在體育嶄露頭角，也回鄉回饋家鄉學弟妹。（記者劉禹慶攝）

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