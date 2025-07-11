溫網》兩人打法很像嗎？ 喬科維奇、辛納爭決賽門票前分享看法

義大利球王辛納。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）與塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將在今晚的溫布頓網球錦標賽男單4強會師，賽前兩人也談到彼此的打法是否相似的問題。

辛納採積極的底線打法，還有強力的正手拍，被外界認為跟喬科維奇有些許神似，對此喬帥說：「我們在比賽風格確實有共同點，都是追求積極性打法，習慣擊球時間更早，並在底線主導抗衡，我記得他13、14歲模樣，當時我們曾一起訓練，那時他又高又瘦，就像當年的我，但他的擊球速度令人印象深刻，你能明顯感受到他優秀的擊球時機與球速掌控。」

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喬科維奇認為，兩人使用的球拍品牌相同，但辛納擁有獨特的個人特質，且這幾年訓練成果驚人，像是發球、移動、擊球精準度等技術層面，「雖然大家強調他的擊球速度，但我認為時機掌握才是關鍵。我很榮幸能對他的打法產生影響，見證他成為男子網壇的重要角色，這種進化過程令人振奮。」

辛納則認為兩人是不同類型的球員，「確實我們在正手、反手擊球方式有些類似，但他更擅長變化球路，而我擊球力量更大。他一直是我學習對象，我也試圖從他身上汲取經驗並運用到自己打法，而且說真的，他在草地球場比我更有自信。」

辛納與喬科維奇將爭奪溫網男單決賽門票，兩人過去交手9次，辛納取得5勝優勢。

喬科維奇。（資料照，美聯社）

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