籃球》林書豪走訪偏遠學校鼓勵孩童 本季投進110顆三分球捐出165萬

林書豪。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL新北國王球星林書豪持續以實際行動投入公益，他於2020年親自發起的「三分心公益計劃」，將球場上的三分球轉化為實際行動，本賽季在TPBL與東亞超級聯賽出賽47場、合計投進110顆三分球，共捐出165萬台幣，連續第二年支持Teach For Taiwan 財團法人為台灣而教教育基金會（簡稱 TFT）推動教育平權工作，自2020年啟動「三分心公益計劃」以來，林書豪個人在台捐款累計已逾470萬元，全球總金額也正式突破900萬元。

林書豪在2011年便創立林書豪基金會，透過資助第一線機構協助美國的弱勢青少年、推動教育公平與心理健康等面向。在基金會之外，「三分心公益計劃」則是秉持著相似理念，由球場延伸出來的行動。談到推動這項計畫的原因，林書豪坦言：「我希望用自己的方式做公益，也鼓勵其他球員參與，例如中鋒可以每灌一次籃就捐款。雖然這個概念尚未引發廣大迴響，但只要我還是球員，就會每年堅持做下去。」

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除了賽季捐款支持，林書豪也在球季中抽空親自前往TFT合作學校——位於台南左鎮的偏遠實驗小學，與六年級學生一同上社交情緒學習課程，一起動手製作象徵情緒的「心智瓶」，林書豪也鼓勵孩子：「把失敗的經驗轉化為進步的動力，從不舒服的情緒中學會成長，是一件很有價值的事。」課後他與師生們在風雨球場輕鬆互動，面對孩子天馬行空的提問，林書豪也笑著一一回應：「我們只能控制某些事情，長高真的不一定能靠多喝牛奶，但你們能決定要不要持續努力練球。」

林書豪近年也特別重視心理健康的議題，今年更指定部分捐款用於強化師生心理支持。他曾在個人社群坦率分享賽前焦慮與壓力的歷程，深知許多孩子並非不努力，而是缺乏一個理解他們的支持系統。他說：「我知道很多孩子需要的不只是老師，而是能陪伴他們度過低潮的人，心理健康是很關鍵的一塊。」

林書豪去年攜手新北國王隊邀請TFT合作的彰化偏鄉學童前往主場觀賽，踏入球員休息室、參觀球場，透過球隊經理毛加恩與工作人員的介紹，讓孩子們認識運動產業的多元樣貌與職涯可能。今年，林書豪則選擇親自走進現場、進入教室，以一個學習者的身分陪伴孩子，也在放學後與一對常鬥嘴的籃球小兄弟散步回家、與他們的家人話家常，傾聽家長對於「如何陪伴孩子面對失敗」的煩惱，他也分享自身經驗：「我到現在還是不喜歡輸球，但每一次失敗都是幫助我成長最多的時刻。克服困難後長出的成就感，會變成你真正的力量。」

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