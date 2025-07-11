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MLB》ERA僅1初頭！37歲火球男查普曼驚奇賽季 紅襪教頭點出關鍵

2025/07/11 17:13

查普曼。（法新社）查普曼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天後援1局賞2次三振，沒有失分，幫助紅襪以4比3擊敗光芒，查普曼收下本季第16次救援成功，今年出賽40場的防禦率僅1.22，多項數據寫生涯最佳，讓紅襪總教練柯拉（Alex Cora）大讚，查普曼的表現是「宰制級」的。

查普曼本季以1年1075萬美元合約（約新台幣3.16億）轉戰紅襪，開季就扛起守護神角色，查普曼本季出賽40場，戰績3勝2敗、防禦率僅1.22，有16次救援成功、3次中繼成功，共投37局賞55次三振，丟10次保送，被打擊率僅1成47，每局被上壘率為0.78。查普曼今年最快飆到103.8英哩火球（約167公里），本季伸卡球均速為99.9英哩（約160.7公里）。

查普曼。（美聯社）查普曼。（美聯社）

柯拉今天受訪讚賞查普曼的表現，「他的球速、位移，以及對跑壘者的看管都非常出色，這方面他進步很多，記得2018年我們經常對他盜壘，現在他會注意這點了。他投球動作很快...他是名很棒的運動員，很好的投手，我們很高興他在我們隊上。」

今年是查普曼生涯第16個賽季，生涯待過紅人、洋基、皇家、遊騎兵、海盜、以及紅襪，共累積351次救援成功排史上第14名。

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