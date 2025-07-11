世界警消運動會「TEAM TAIWAN」創佳績 金門林匯耀穿金戴銀

金門縣消防局第二大隊金湖分隊隊員林匯耀於世界警察消防運動會羽球賽事再創佳績。（金門消防局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局隊員林匯耀2年前在世界警察消防運動會羽球賽事拿下2面銀牌，今年更上一層樓，為內政部警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團搶下1金1銀，勇奪「30+男女混合雙打金牌」與「30+男子單打銀牌」，林匯耀說，能夠再次踏上國際舞台，心中滿懷感恩。

金門縣消防局表示，今年舉辦的第21屆世界警察消防運動會自6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，有來自全球70多個國家、近10000名警察、消防及相關執法人員參加；我國代表團由內政部警政署及消防署組成「TEAM TAIWAN」代表團，有警察人員21人、消防人員39人，共60人參加20多項競技。

請繼續往下閱讀...

金門消防局局長呂英華說，林匯耀是第2大隊金湖分隊隊員，由消防署徵召代表台灣參加國際賽事，能獲得「30+男女混合雙打金牌」與「30+男子單打銀牌」非常不容易，不僅為國爭光、為金門爭光，也為金門消防局再添榮耀。

呂英華10日晚間率副局長陳國瑋、義消總幹事葉禮義與消防夥伴前往金門機場接機，消防及義消弟兄持紅布條與花圈熱情迎接，現場掌聲與歡呼聲不斷，林匯耀受到英雄式的歡迎。

呂英華說，林匯耀允文允武，國立清華大學經濟系畢業後，報考消防特考進入消防團隊，目前是消防局第9位高級救護技術員（EMTP），他在兩屆賽事持續進步，且展現堅強的毅力，是金門消防之光。

金門縣消防局第二大隊金湖分隊隊員林匯耀（右五）於世界警察消防運動會羽球賽事再創佳績，消防局長呂英華（右四）等人前往金門機場接機。（金門消防局提供）

林匯耀參加內政部警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團，在世界苟消防防運動會羽球賽事中勇奪「30+男女混合雙打金牌」。（金門消防局提供）

林匯耀參加內政部警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團，在世界苟消防防運動會羽球賽事中勇奪「30+男子單打銀牌」。（金門消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法