排球》台灣男排拚破隊史U16亞錦賽最佳 教練：不是學習而是要寫歷史

U16台灣男排啟程。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男排日前已飛往泰國備戰U16亞洲男排錦標賽，此行也力求突破上屆銅牌成績，總教頭陳昭凱期望球隊把壓力化作動力，把握每顆球朝更高排名邁進。

在首屆U16亞洲男排錦標賽錦賽中，台灣最終拿到第3名佳績，陳昭凱指出，這是堂關於「國際視野」的震撼教育，球員們都是第一次站上大型國際賽的舞台，希望他們能體會到今天不是一個人來比賽，你背後站的是整個國家，若感受到壓力，這就是國家隊球衣的重量，輕輕的一件，但集滿所有國人的期待與期許，而這樣的體驗今年全台灣只有U16台灣男排能夠感受與承擔，希望他們能證明在國際的舞台上，透過努力也是保有強大競爭力，並順利為國爭光，讓國民以大家為榮。

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這次台灣男排在U16亞洲男排錦標賽預賽和巴基斯坦、南韓以及沙烏地阿拉伯同組，陳昭凱指出，同組對手都不容小覷，沙烏地阿拉伯可能相對穩定性比較差，南韓則是技術純熟，巴基斯坦攻擊力強，台灣面對每場比賽都要全力以赴，沒有1場比賽可以鬆懈。

對多數台灣小將而言，這次都是首次代表國家參賽，陳昭凱認為，選手們都以穿上國家隊戰袍為榮，這也是種夢想成真的感覺，從選手們投入訓練時的拚勁跟投入程度，反映選手們對這機會的珍惜。

談到上屆台灣奪下銅牌，陳昭凱坦言壓力肯定有，但希望選手們化作動力，期望能超越上屆目標，大家目標也很明確，挑戰每場比賽勝利並把握每顆球，往更高的排名邁進。陳昭凱說：「我們不是來學習，是來寫歷史的。」

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