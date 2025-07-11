MLB》火燙！洋基MVP強打連15戰敲安 比肩傳奇球星締隊史久違壯舉

貝林傑。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今上演大逆轉，以6：5再見水手，其中MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）9局下敲出安打，將連續安打場次延續至15場，也寫下隊史久違紀錄。

貝林傑今天賽前已經連續14場比賽有安打，不過此役他前3打席都繳白卷，9局下1出局一壘有人迎來第4打席，貝林傑從水手終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）手中敲出一壘安打，將連續安打場次推進至15場，隨後也靠著威爾斯（Austin Wells）安打跑回追平分。

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此役貝林傑4打數1安打，自美國時間6月23日起，貝林傑已經連續15場比賽有安打演出。值得一提的是，這是貝林傑本季第2度連續15戰敲安，前一次是在美國時間5月3日至21日。根據洋基轉播單位《YES Network》指出，貝林傑成為洋基隊史自2012年的基特（Derek Jeter）後，首位單季2度連續15戰敲安的打者。

29歲的貝林傑曾於2019年效力道奇時奪下國聯MVP，本季他透過交易從小熊轉戰洋基，出賽85場，打擊三圍.280/.336/.470，攻擊指數0.806，328打數敲出92安，包含17支二壘安打、3支三壘安打與13轟，貢獻48分打點。

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