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韓職》KT巫師季中補強、網羅前火腿洋投墨菲 再度釋出奪冠功臣

2025/07/11 18:27

墨菲。（資料照，今日美國）墨菲。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒KT巫師季中補強洋投，今天以1年總值27萬美元合約網羅美國籍右投墨菲（Patrick Murphy），並再度與冠軍功臣洋投奎瓦思（William Cuevas）分道揚鑣。

墨菲是在2013年選秀會獲藍鳥第三輪第83順位選進，他在2020年首度升上大聯盟，生涯待過藍鳥、國民，合計大聯盟3年生涯出賽35場，吞下3敗、防禦率4.76。

墨菲在2024年轉戰日職日本火腿，整季出賽40場，拿到1勝2敗、防禦率3.26的成績，有14次中繼成功，共投38.2局賞30次三振，丟15次保送、3次觸身球。今年墨菲以小聯盟加盟遊騎兵，墨菲整季待過3A和新人聯盟，本季出賽15場戰績1勝2敗、防禦率3.04。

KT巫師隊認為，墨菲有很棒的四縫線速球，能有效地混搭二縫線速球、卡特球和曲球，希望能成為球隊投手陣容的支柱。

奎瓦思。（資料照，法新社）奎瓦思。（資料照，法新社）

自2019年加入KT巫師的34歲哥投手奎瓦思，是2021年KT巫師隊奪冠功臣，曾代表哥倫比亞打過兩屆世界棒球經典賽。奎瓦思在2022年因右手肘傷勢遭到解約。

奎瓦思在2023年以小聯盟約加入道奇，季中遭到釋出後，再度回到KT巫師。奎瓦思該年交出12勝0敗、防禦率2.60的成績，勝率是1.0000，寫下韓職史上第3位單季0敗的韓職勝率王。奎瓦思上季交出7勝12敗、防禦率4.10的成績。

今年奎瓦思的表現不穩定，有6場先發單場至少失5分以上，他在4月23日面對SSG登陸者僅投4局狂掉生涯最慘的10分。奎瓦思本季先發18場有7場為優質先發，交出3勝10敗、防禦率是偏高的5.40，共投98.1局賞60次三振，丟46次保送、5次觸身球，每局被上壘率為1.53，被打擊率2成68。

截至今天賽前，KT巫師目前以45勝41敗3和排聯盟第五。

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