MLB》領225億史上最貴約卻未進明星賽 索托玩笑話讓洋基主播開噴

〔體育中心/綜合報導〕領著7.65億美元(約新台幣225億)史上最貴約的大都會強打索托(Juan Soto),今年卻沒有進入明星賽。索托近日受訪時被問到沒有進入明星賽的想法,他開玩笑說自己損失一筆金錢,這讓洋基電視台《YES Network》主播麥克凱(Michael Kay)不敢置信,「我的天啊...!」

索托本季出賽93場,交出21轟、53分打點,打擊率2成64的成績,上壘率3成99,長打率5成02,整體攻擊指數(OPS)為0.901。索托也中斷連4年進明星賽的紀錄。

近日被問到沒有入選明星賽時,索托當時開玩笑回應,「你覺得呢?」這話讓現場媒體一陣歡笑,接著索托說,「我覺得那可是桌上擺著一大筆錢,如果我能入選的話。」

根據《美聯社》報導,索托去年季後與大都會簽下的15年7.65億美元天價約中,如果能進明星賽,可獲得10萬美元獎金。

麥克凱近日在自己的廣播節目中表示,「拜託,Juan...你這個賽季賺接近4700萬美元,結果你因為合約裡有明星賽獎金,沒入選而感到沮喪?你知道說這些話會讓人感覺有多糟嗎?」

麥克凱說,「你說這種話,有無意識到這讓你看起來是多糟嗎?連那些年薪4000萬美元的球員也會翻白眼,為何你要說出這種話?你知不知道這讓你看起來有多差勁?」

麥克凱坦言,一開始看到索托講這些話,以為是AI亂搞的假新聞,他以為索托真的不會這樣講,認為索托應該是個聰明人才對,「結果,他真的有說這話。」

