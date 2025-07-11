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MLB》領225億史上最貴約卻未進明星賽 索托玩笑話讓洋基主播開噴

2025/07/11 20:38

索托。（資料照，法新社）索托。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕領著7.65億美元（約新台幣225億）史上最貴約的大都會強打索托（Juan Soto），今年卻沒有進入明星賽。索托近日受訪時被問到沒有進入明星賽的想法，他開玩笑說自己損失一筆金錢，這讓洋基電視台《YES Network》主播麥克凱（Michael Kay）不敢置信，「我的天啊...！」

索托本季出賽93場，交出21轟、53分打點，打擊率2成64的成績，上壘率3成99，長打率5成02，整體攻擊指數（OPS）為0.901。索托也中斷連4年進明星賽的紀錄。

近日被問到沒有入選明星賽時，索托當時開玩笑回應，「你覺得呢？」這話讓現場媒體一陣歡笑，接著索托說，「我覺得那可是桌上擺著一大筆錢，如果我能入選的話。」

根據《美聯社》報導，索托去年季後與大都會簽下的15年7.65億美元天價約中，如果能進明星賽，可獲得10萬美元獎金。

麥克凱近日在自己的廣播節目中表示，「拜託，Juan...你這個賽季賺接近4700萬美元，結果你因為合約裡有明星賽獎金，沒入選而感到沮喪？你知道說這些話會讓人感覺有多糟嗎？」

麥克凱說，「你說這種話，有無意識到這讓你看起來是多糟嗎？連那些年薪4000萬美元的球員也會翻白眼，為何你要說出這種話？你知不知道這讓你看起來有多差勁？」

麥克凱坦言，一開始看到索托講這些話，以為是AI亂搞的假新聞，他以為索托真的不會這樣講，認為索托應該是個聰明人才對，「結果，他真的有說這話。」

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