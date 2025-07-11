MLB》大谷翔平入選天使隊史最偉大陣容！美媒嘆：如果當初留下來...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟全明星賽在即，美媒《FOX SPORTS》撰文盤點各隊史上最佳陣容，近期釋出天使隊的名單，現效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平，入選最佳指定打擊。

《FOX SPORTS》撰文選出天使65年隊史各位置的最偉大球星，先發投手為萊恩（Nolan Ryan），後援投手為帕西佛（Troy Percival），捕手為莫里納（Bengie Molina），一壘手為卡魯（Rod Carew），二壘手為坎崔克（Howie Kendrick），三壘手為格勞斯（Troy Glaus），游擊手為艾巴爾（Erick Aybar），3位外野手為賽門（Tim Salmon）、楚奧特（Mike Trout）與安德森（Garret Anderson），指定打擊為大谷翔平。

請繼續往下閱讀...

From Salmon to Trout — the stars who defined Angels baseball.



Here’s the all-time Angels lineup. Do you agree with our picks? pic.twitter.com/uFfX7EAJvk — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 10, 2025

《FOX SPORTS》撰文表示，如果當初大谷選擇留在天使，有望成為隊史最偉大投手之一。而即便已經離隊，大谷在天使留下的豐功偉業依舊令人難以置信，「儘管前幾年表現稍微掙扎，但之後就迎來全面爆發，別忘了，大谷登上大聯盟時才23歲，並不像許多其他日職球員，已經擁有豐富職棒經驗。」

大谷效力天使6個賽季中，「打者翔平」打擊三圍.274/.366/.556，奪下2021與2023年的美聯MVP；「投手大谷」投86場累積481局，防禦率3.01。2024年球季，大谷以10年7億美元合約轉戰道奇，奪下生涯第3座MVP，也拿下個人首座世界大賽冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法