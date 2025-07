MLB》大谷翔平入選天使隊史最偉大陣容！美媒嘆：如果當初留下來...

大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟全明星賽在即,美媒《FOX SPORTS》撰文盤點各隊史上最佳陣容,近期釋出天使隊的名單,現效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平,入選最佳指定打擊。

《FOX SPORTS》撰文選出天使65年隊史各位置的最偉大球星,先發投手為萊恩(Nolan Ryan),後援投手為帕西佛(Troy Percival),捕手為莫里納(Bengie Molina),一壘手為卡魯(Rod Carew),二壘手為坎崔克(Howie Kendrick),三壘手為格勞斯(Troy Glaus),游擊手為艾巴爾(Erick Aybar),3位外野手為賽門(Tim Salmon)、楚奧特(Mike Trout)與安德森(Garret Anderson),指定打擊為大谷翔平。

From Salmon to Trout — the stars who defined Angels baseball.



Here’s the all-time Angels lineup. Do you agree with our picks? pic.twitter.com/uFfX7EAJvk