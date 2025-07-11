路跑》從零到全國女子百傑 蔡佳真分享跑步即生活的自律心法

蔡佳真。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕從對跑步無感，到變成各大路跑賽的常客，蔡佳真去年在台北馬拉松跑出3小時03分42秒的佳績，登上台灣女子全馬百傑第57名，談到能跑出佳績，除了訓練之餘，她認為跑步對她而言已經完全融入生活，就像是一天三餐之外的「第四餐」。

蔡佳真過去曾打籃球、躲避球，之後才開始接觸跑步，到現在每天一定都要跑至少90分鐘，有時週末會跑得更久，而作為一般上班族，她幾乎是晚上跑步，問及如何每天都如此自律，她先是開玩笑地說：「重點是單身！」但她隨後正色地說，跑步對她而言早已是生活一部分，已經無法抽離。

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夏季對不少跑者而言正是訓練最難熬的時刻，蔡佳真出席運動品牌ASICS活動時分享自己多年來訓練的看法，她認為夏天可以朝速度訓練為主，但也是看個人賽季的賽程規劃而定，她說：「有人跟我說，有時練得聰明一點，不要執著跑量。」

蔡佳真希望在全馬目標能跑進3小時，但她也率真地說：「我會說出我的目標，就按照課表去練，但真的跑不到也沒關係，下一次再去拚，就繼續跑就對了。」

ASICS舉辦百傑聚會，選手紛紛分享Metaspeed鞋款第四代的進化時的體驗，蔡佳真也說，聽到其他紛紛說出「哇塞、哇塞」，讓她之後更期待在賽道上與它並肩作戰。

蔡佳真。（記者吳孟儒攝）

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