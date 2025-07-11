世大運》南下授旗勉勵選手 賴清德視察國訓棒壘球、射箭場

總統賴清德視察國訓中心射箭場選手蘇于洋練習。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕總統賴清德今親臨國家運動訓練中心為我國參加2025萊茵魯爾世大運代表團授旗，由大專體總王淑音會長代表接受；並致贈20萬元加菜金，由丁華恬選手代表接受。賴清德總統勉勵選手突破自我，創造佳績，並宣示政府以選手的需求為導向，逐年提升國訓中心環境，讓選手全力拚搏，沒有後顧之憂。

賴清德今天細數我國運動選手在2023年成都世大運到2024年巴黎奧運及世界棒球12強賽的優異表現，運動讓台灣人民團結在一起。賴清德表示，在看見巴黎奧運、世界棒球12強賽的成功，未來將以「運動壯大臺灣」，「運動部」於9月9日掛牌成立，並增設「運動產業發展中心」，運動部將成為推動國家運動政策的關鍵引擎，甫於7月8日三讀通過「運動產業發展條例」第8條、第13條、第26條及第26條之2修正條文，期望透過本次的修法作業，擴大資源挹注、完善職業運動發展、加速業餘運動職業化、支援運動賽事舉辦，提供運動產業更穩固的發展基礎，建立更優質的職業運動發展環境。

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賴清德除慰勉所有教練及選手在集訓期間所付出的辛勞與汗水，也逐一感謝代表團隊醫、物理治療師、運動防護員及行政後援團隊的付出，並祝福代表團全體成員賽會期間順利圓滿，每位選手都能達到最好的成績。

賴清德在完成本屆世大運授旗典禮後，旋即聽取國家運動園區整體興設與人才培育計畫第三期興整建配置報告，並在教育部政次張廖萬堅、體育署長鄭世忠陪同下，訪視棒球場、壘球場及射箭場的設置情形，為未來賡續規劃辦理的第四期興整建培訓環境升級作業預作準備，以利打造更優質的訓練設施和場地。

體育署表示，本屆世大運將在7月16日開幕，我國共計派出196名選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15個運動種類，各代表隊將自7月12日起陸續出發，我國代表隊賽程於7月16日展開，由女排隊率先登場，請全體國人一同為我國世大運參賽選手加油。

總統賴清德與所有世大運代表團選手、教練人員大合影。（記者李惠洲攝）

國訓中心射箭場。（記者李惠洲攝）

總統賴清德視察國訓中心射箭場選手蘇于洋練習。（記者李惠洲攝）

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