中職》有人提問為何不用張仁瑋 平野惠一很開心

張仁瑋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟張仁瑋上半季在江坤宇因傷缺陣期間大活躍，最後8場先發貢獻打擊率3成44，貢獻8分打點，但下半季尚未亮相，事實上，今天如果沒有因雨延賽，張仁瑋將是先發出賽。

聽到有人討論「為何不用阿瑋」，中信總教練平野惠一坦言很開心，「阿瑋的存在，不只是阿坤狀況不好時可以頂上的人選，如果韋盛（三壘）、東華（二壘）、威晨（DH）甚至是外野，只要有人狀況不好，就是阿瑋的機會。」

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平野惠一當然看見張仁瑋在上半季尾聲的大活躍，但在下半季先用其他人是考量到長久累積的實績和信賴感。不過，平野今天原本打算擺上張仁瑋先發，只可惜比賽因雨延賽。

不急著下半季馬上用張仁瑋，除了從整年的角度來看仍有進步空間，平野也說，不希望用了阿瑋後，因為1個失誤又讓大家覺得果然還是不行，「回想一下，去年下半季爭冠期在台南的關鍵失誤，他被（球迷）罵爆了，我不希望再發生這樣的事情。」

當時張仁瑋流下悔恨的眼淚，平野惠一記憶猶新，「所以今年有人說為何不用他，我聽到是很開心的。」

另一位大物新秀許庭綸，平野惠一坦言也想讓他上場，但這就是競爭，現在這幾位外野手也都不想輕易把機會讓給別人，在即將被換掉時又有好表現，「我是有想換他上場，其實我們下半季也才打3場。」

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