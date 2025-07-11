中職》富邦悍將基地受損！二軍移往嘉義縣、台中棒球場訓練

富邦悍將訓練基地稻江棒球場需要時間修復。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕丹娜絲颱風造成中、南部多處球場設施受損，中職二軍多達15場賽事或延賽或取消，受影響最大的是富邦悍將二軍，不僅訓練基地稻江棒球場需要時間修復，二軍賽事更多達8場比賽被取消，領隊林華韋表示，目前二軍移往嘉義縣、台中市兩個棒球場進行訓練。

富邦二軍前次比賽是2日，自4日起有8場比賽被取消，其中6場原定在嘉義市棒球場進行，最快要到明星賽後的22日才有比賽，林華韋表示，聯盟經過整體評估後，決定取消部分二軍賽事，富邦球團雖有反應球隊的狀況，最終仍尊重聯盟的決定。

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林華韋指出，富邦的基地位於太保與朴子的交界，距離颱風登陸的布袋不遠，兩個球場的受損情形都很嚴重，二軍一時找不到合適的練球場地，就連宿舍也出現停電兩天的狀況，造成沒有冷氣可用，球團為此安排球員暫時到嘉義市住宿。

林華韋表示，基地兩個球場若要完全修復，還需要一定的時間，球團有幾個因應方案，首先是就近找樂天桃猿協調，雖然嘉義縣棒球場也有一些損傷，但還是能讓球隊進行練習，兩隊二軍也會錯開練習時間，「真的要謝謝樂天，他們很願意幫這個忙，把一些時間分給我們。」

另一個場地是台中棒球場，林華韋表示，球隊已經去台中練過一次，雖然必須獲得管理單位台體大的同意，但台體大棒球隊長期接受富邦贊助，很樂意分配時間給富邦二軍，關於後續的相關規劃，球團會與副領隊兼任農場總監林威助保持密切聯繫。

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