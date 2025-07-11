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中職》IG發「大罷免大成功」後秒刪 樂天球團致歉並宣布改善措施

2025/07/11 19:03

樂天桃猿日前在官方Instagram發布「藍白刪救災裝備預算，大罷免大成功」的限時動態，引起球迷熱烈討論。（取自threads）樂天桃猿日前在官方Instagram發布「藍白刪救災裝備預算，大罷免大成功」的限時動態，引起球迷熱烈討論。（取自threads）

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿在本月9日於官方社群媒體Instagram發布「藍白刪救災裝備預算，大罷免大成功」的限時動態，引起球迷熱烈討論。樂天球團今天說明關於帳號誤發文事件說明與改善措施，包含未來將禁止使用個人裝置發文。

樂天桃猿說明，「本球團官方帳號誤發布不當內容貼文。本官方SNS帳號針對本次事件始末及改善措施，說明如下。對於造成球迷及相關人士之困擾與擔憂，本團隊深感抱歉。本團隊嚴肅看待本次事件，為確保日後不再發生類似情況，將徹底實施預防再發對策。我們將重新檢視官方SNS帳號之營運體制、發文規範及相關系統，並持續加強員工教育訓練。」

樂天桃猿附上事件處理經過、肇因分析及改善措施詳述如下：

7/9 12:30誤發文事件發生
・SNS管理員於個人帳號登入Threads後，於Threads應用程式上看到貼文，原擬以自己的Instagram帳號引用並分享到限時動態。然因操作不慎，誤以球團官方Instagram帳號發佈該貼文。

7/9 12:30貼文刪除
・發文後管理員立即察覺誤發，隨即刪除該貼文。
・事件發生後，SNS管理員第一時間未向上級主管報告。

7/9 13:34 向上級主管報告
・接獲球團內部同仁通知後，得知誤發貼文之截圖已在SNS上引起關注，SNS管理員遂向上級主管報告。

7/9 13:41 設立對策本部
・向經營團隊報告後，隨即成立以球團代表為本部長的對策本部，全面處理本事件。
・經過調查與管理員訪談，確認本次事件並非帳號遭到盜用。
・對策本部決定應對方針，除著手準備公開道歉聲明，並同步進行詳細事實調查與肇因分析。

7/9 15:28 於Threads發佈道歉聲明
・透過Threads官方帳號發佈針對本次誤發文的道歉聲明。

7/9 16:08 於官方網站刊登道歉聲明
・包含球團代表之道歉聲明訊息，再次刊登於球團官方網站。

樂天桃猿為避免類似事件再次發生，將實施下列預防再發對策。官方SNS帳號將依照下列第1至第3項措施進行營運，包含檢討並嚴格化SNS發文營運規範（預計2025年7月底前完成）、禁止使用個人裝置發文（預計2025年7月底前完成）、導入SNS發文管理工具（預計2025年8月中完成）。

樂天桃猿為有效防範類似事件再次發生，將持續強化內部營運管理及員工教育訓練，「對於本事件造成各位球迷及相關人士的困擾與擔憂，本團隊再次致上最深的歉意。未來，我們將持續強化營運規範並定期檢討，竭力防止類似事件再度發生，並透過官方SNS帳號為球迷帶來更多優質內容。」

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