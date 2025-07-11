舞蹈亞錦賽》台灣隊首日大豐收 橫掃3金3銀1銅

台灣隊青年組。（舞蹈總會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年WDSF世界運動舞蹈總會亞洲錦標賽昨在越南胡志明市盛大開幕，台灣隊首日女子標準舞項目就橫掃3金、3銀、1銅，締造台灣近7年最佳成績。

亞錦賽首度設立單人標準舞正式組別，讓台灣選手有機會在國際舞台再次證明實力。成人組方面，王儀珊奪金、陳依爭摘銀，可惜被寄予厚望的世界排名第1康歆妮，因準決賽未依教練指示更換合適賽服，影響場上發揮，無緣躋身決賽，不過她在青年組收下銀牌，王儀珊則是表現優異也在青年組稱霸。

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青少年組為參賽人數最多的組別，需經歷4輪淘汰才能晉級決賽，最終共7位選手晉級，台灣小將杜佳瑜、莊閔瑄、林采誼都晉級，最後林采誼奪金、莊閔瑄奪銀、杜佳瑜摘銅，創下隊史佳績。

此次單人舞項目吸引眾多亞洲好手參與，反映出近年此新興賽制的快速發展，自2023年WDSF首度將單人拉丁舞納入世界錦標賽以來，陳芝妤奪成人組銅牌，李婕語摘青少年組銅牌，展現台灣在單人舞領域的競爭力。值得一提的是，陳芝妤、李婕語會參加本屆亞錦賽單人拉丁舞項目，備受期待。

台灣隊在首日就繳出亮眼成績單，接下來有女子單人拉丁舞的成人、青年、青少年三組賽事，以及雙人拉丁舞與標準舞（成人組）項目。舞蹈總會秘書長彭彥鳴也期許台灣選手持續挑戰亞洲頂尖舞壇，再添佳績。

台灣隊青少年組。（舞蹈總會提供）

台灣隊成人組。（舞蹈總會提供）

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