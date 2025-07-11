晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》二刀流就像每天在打雙重賽！道奇明星狂讚大谷翔平「獨角獸」

2025/07/11 19:29

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平本季回歸投手丘，也讓道奇許多球星第一次親眼見證「二刀流」的威力。道奇明星三壘手馬恩西（Max Muncy）近期就在Podcast節目中，稱讚「投手大谷」的表現。

馬恩西在Podcast節目《Foul Territory》中，先談到大谷本季首度登板、在主場對上教士的比賽，「那真的是個很酷的瞬間，看到他重返投手丘令人感到興奮又開心。」馬恩西直言，大谷平時身為打者的表現已經很驚人，「但這次全隊見證他再次登板投球，真的是很特別的時刻。」

大谷在美國時間7月5日迎來本季第4場先發登板，面對太空人上演睽違1年的單局連3K。對此馬恩西也表示：「他真的太強了，不但速球充滿威力，變化球更是相當犀利，對手被他每一球搞得重心不穩，完全揮不到球，實在難以置信。」

身為隊友，馬恩西更是發自內心對大谷感到敬佩，「翔平每天都要處理很多事，他投球當天根本就像在打雙重賽。而且他還要不斷重複一模一樣的備戰流程，為每一場比賽做足準備。」馬恩西直呼：「沒有人能與翔平相比，他絕對是獨一無二的獨角獸。」

「投手大谷」本季前4次登板，一共投6局被打4支安打，失掉1分，防禦率1.50，送出6次三振與1次保送。總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前也宣布，大谷明星賽前會再度登板，將於台灣時間13日凌晨4點先發對決巨人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中