MLB》二刀流就像每天在打雙重賽！道奇明星狂讚大谷翔平「獨角獸」

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平本季回歸投手丘，也讓道奇許多球星第一次親眼見證「二刀流」的威力。道奇明星三壘手馬恩西（Max Muncy）近期就在Podcast節目中，稱讚「投手大谷」的表現。

馬恩西在Podcast節目《Foul Territory》中，先談到大谷本季首度登板、在主場對上教士的比賽，「那真的是個很酷的瞬間，看到他重返投手丘令人感到興奮又開心。」馬恩西直言，大谷平時身為打者的表現已經很驚人，「但這次全隊見證他再次登板投球，真的是很特別的時刻。」

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大谷在美國時間7月5日迎來本季第4場先發登板，面對太空人上演睽違1年的單局連3K。對此馬恩西也表示：「他真的太強了，不但速球充滿威力，變化球更是相當犀利，對手被他每一球搞得重心不穩，完全揮不到球，實在難以置信。」

身為隊友，馬恩西更是發自內心對大谷感到敬佩，「翔平每天都要處理很多事，他投球當天根本就像在打雙重賽。而且他還要不斷重複一模一樣的備戰流程，為每一場比賽做足準備。」馬恩西直呼：「沒有人能與翔平相比，他絕對是獨一無二的獨角獸。」

「投手大谷」本季前4次登板，一共投6局被打4支安打，失掉1分，防禦率1.50，送出6次三振與1次保送。總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前也宣布，大谷明星賽前會再度登板，將於台灣時間13日凌晨4點先發對決巨人。

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