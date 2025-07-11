中職》二軍8天內只打成1場 洪一中：遇到下雨就「乒乒乓乓」

洪一中。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職二軍受到丹娜絲颱風重創南台灣影響，截至今天在8天內只進行1場比賽，多達11場比賽或延賽或取消，台鋼雄鷹總教練洪一中表示，只要碰到連續下雨，就像我們（球隊）的歌「乒乒乓乓」，所以台灣比日本更需要巨蛋。

洪總指出，台灣的氣候很悶熱，雨季又與棒球賽季重疊，環境與條件都不利於室外比賽，不論職棒或學生棒球，都面臨場地不足、設施老化等問題，「日本不管是比賽場地還是訓練基地，都比我們好太多了，台灣的選手真的很辛苦，去日本看到，真的會羨慕，30幾年了，還是一樣。」

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洪總認為，職棒不論一軍或二軍，在中、南部使用的球場都有點老舊，雖然有些在這次颱風中受損，因為縣市政府沒有太多能力維護，剛好可以利用這個機會翻新，「台灣是已開發國家，但運動設施沒有update上去，就說台南球場，牆壁有鋼筋外露的情形，有時候很怕地震搖一下，就垮了。」

洪總表示，職棒使用的球場尚且如此，學生棒球的場地就更糟糕，選秀前觀看比賽影片，看到場地很簡陋只能搖頭，「王貞治盃，比賽名稱取得那麼好聽，結果比賽場地是這樣，工欲善其事，必先利其器，這個器就是球場，球界大佬真的要稍微用點力量在這一環。」

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