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日職》36歲的「巨人四番」坂本勇人關鍵致勝轟 生涯300轟M3！

2025/07/11 21:39

讀賣巨人36歲球星坂本勇人。（資料照，記者陳志曲攝）讀賣巨人36歲球星坂本勇人。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲球星坂本勇人今年開季狀況欠佳、曾被降至二軍調整，日前回到一軍，近兩戰扛起球隊四番。坂本勇人今天在延長賽11局擊出超前陽春砲，幫助巨人軍在客場以2比1擊敗橫濱DeNA。坂本勇人生涯累積297轟，距離300轟里程碑僅差3轟。

巨人軍打線前7局僅出現1支安打，橫濱隊則靠強打牧秀悟第2局的陽春砲攻進1分，讓巨人軍前7局打完以0比1落後。巨人球星丸佳浩8局上擊出帶有1分打點的二壘安打，幫助巨人追成1比1平手，進入延長賽。

前5打席4打數0安、靠1次保送上壘的坂本勇人，第11局上逮中橫濱低肩側投中川颯一顆133公里速球，擊出左外野超前陽春砲。這是坂本勇人本季第2轟，全場4打數1安就是超前轟，賽後打擊率為2成16。

讀賣巨人古巴籍守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）11局下登板讓對手3上3下無失分，收下本季第27次救援成功，賽後防禦率為1.11。

R.馬丁尼茲開季連31場0失分，但包含前天挨三分砲在內，近兩場合計失掉4分，今天登板無失分守成後，中止連2場失分的情況。

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