晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》太神！范國宸生涯首發再見轟 助富邦悍將氣走台鋼雄鷹

2025/07/11 22:15

〔記者徐正揚／新北報導〕眼看只差一個好球，富邦悍將就要嘗到下半季開季主場二連敗，靠范國宸在張育成安打後轟出生涯首支再見全壘打，以2：1氣走台鋼雄鷹，總教練陳金鋒維持一貫的淡定，對結果並不感到驚訝。

兩隊前8局形成投手戰，艾速特用74球投6局無失分，魔力藍用89球投7局，唯一失分是5局上被顏郁軒、王博玄相繼安打後，再被代打陳飛霖擊出高飛犧牲打，9局下台鋼派林詩翔關門，連拿兩出局後面對張育成，纏鬥到滿球數被擊出安打，下一棒范國宸抓第二球一棒結束比賽。

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

陳金鋒指出，因為都有持續上壘，每個人都想幫助球隊，他對結果並感到不驚訝，范國宸的全壘打打得很好，魔力藍也表現得非常好，有把分數壓下來，守備、打擊、投手三個環節都配合到，贏球的機率自然提高。

富邦8局上押上富藍戈，9局上仍讓他續投，帳面上後援兩局無失分，陳金鋒表示，當下就是富藍戈與張奕的取捨，投手教練的考量是，萬一追平比數，後面還有張奕，兩位投手都能跨局投球，誰先上都沒問題。

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中