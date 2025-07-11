中職》太神！范國宸生涯首發再見轟 助富邦悍將氣走台鋼雄鷹

〔記者徐正揚／新北報導〕眼看只差一個好球，富邦悍將就要嘗到下半季開季主場二連敗，靠范國宸在張育成安打後轟出生涯首支再見全壘打，以2：1氣走台鋼雄鷹，總教練陳金鋒維持一貫的淡定，對結果並不感到驚訝。

兩隊前8局形成投手戰，艾速特用74球投6局無失分，魔力藍用89球投7局，唯一失分是5局上被顏郁軒、王博玄相繼安打後，再被代打陳飛霖擊出高飛犧牲打，9局下台鋼派林詩翔關門，連拿兩出局後面對張育成，纏鬥到滿球數被擊出安打，下一棒范國宸抓第二球一棒結束比賽。

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富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

陳金鋒指出，因為都有持續上壘，每個人都想幫助球隊，他對結果並感到不驚訝，范國宸的全壘打打得很好，魔力藍也表現得非常好，有把分數壓下來，守備、打擊、投手三個環節都配合到，贏球的機率自然提高。

富邦8局上押上富藍戈，9局上仍讓他續投，帳面上後援兩局無失分，陳金鋒表示，當下就是富藍戈與張奕的取捨，投手教練的考量是，萬一追平比數，後面還有張奕，兩位投手都能跨局投球，誰先上都沒問題。

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

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