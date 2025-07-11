中職》轟出生涯首支再見全壘打 范國宸：原來是這種感覺

富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕范國宸轟出生涯首支再見全壘打，幫助富邦悍將以2：1氣走台鋼雄鷹，即便被隊友拿礦泉水、運動飲料潑得一身都是，仍帶著女兒一起站上MVP頒獎台，還開心地說：「原來再見全壘打是這種感覺！」

富邦9局下最後進攻，張育成於2出局2好3壞後擊出安打，范國宸隨即抓第二球結束比賽，他指出，打到球的感覺雖很不錯，因為沒有這個經驗，第一時間非常緊張，在本壘旁仔細觀看球的飛行軌跡，很怕轉出去變成界外球，「其實還是應該先跑壘，如果沒過就尷尬了。」

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范國宸認為，張育成的安打其實很關鍵，當時他在場邊一直觀察，如果張育成上壘，林詩翔的投球方式與節奏都不一樣，因為4局下張育成敲二壘安打後，他的擊球雖很強勁卻被顏郁軒沒收，很高興還有第二次打點機會，雖被隊友被潑到全身濕透，當下還蠻享受的，「不敢相信！好像做夢一樣！」

富邦悍將范國宸敲出再見二分全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸（左）敲出再見全壘打，獲選單場MVP，與女兒跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸（左）敲出再見全壘打，獲選單場MVP，與女兒跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

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