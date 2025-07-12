日職》開季31場0失分→2場掉4分 巨人軍古巴守護神竟遭酸民出征

R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人古巴籍守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）昨晚後援1局無失分，幫助巨人軍以2比1擊敗橫濱DeNA。但R.馬丁尼茲賽後透露，近期收到不少球迷惡意留言的訊息。

R.馬丁尼茲去年季後離開中日龍，今年以4年3250萬美元加盟巨人軍，開季締造連31場0失分壯舉，與前中日龍投手田島慎二並列中央聯盟最多紀錄。

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不過，R.馬丁尼茲在7月3日面對阪神虎遭擊出再見高飛犧牲打，這是他本季首次掉分就吞敗投。接著R.馬丁尼茲在7月9日遭中日龍球星細川成也轟出超前三分砲，讓R.馬丁尼茲本季首度砸鍋、也是今年被擊出的第一發全壘打，連2場出賽都吞敗投。

R.馬丁尼茲昨晚後援1局僅用8球連續解決3人，沒有失分，中止連2場掉分的情況，並收下本季第27次救援成功。R.馬丁尼茲本季出賽34場，拿到1勝2敗、防禦率僅1.11，27次救援成功排中央聯盟第二多，共投32.1局賞34次三振，被打擊率1成71，每局被上壘率為0.87。

日媒《Sponichi Annex》報導，R.馬丁尼茲對自己的表現仍不滿意，也感謝家人也傳了支持他的訊息。R.馬丁尼茲透露，近期收到不少網友透過社群媒體發送的誹謗中傷和惡意的留言。

「我其實不太想說這些...」R.馬丁尼茲說，「當然不是所有球迷都會這樣，但我希望大家能克制這類言論。」

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