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艾卡拉茲邁向溫網3連霸 冠軍戰門票入手

2025/07/12 01:54

〔中央社〕衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以6比4、5比7、6比3、7比6（8:6）擊敗第5種子的美國選手佛里茲（Taylor Fritz），連續第3年晉級溫布頓網球錦標賽決賽。

法新社報導，艾卡拉茲今天在中央球場酷熱天氣中，以2小時49分鐘搶下冠軍戰門票。好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）是諸多欣賞這場精采球賽的名人之一。

中央球場今天氣溫逼近攝氏32度，比賽因幾名球迷不適而被迫中斷。不過艾卡拉茲保持冷靜，面對發球力道十足的佛里茲不但回擊漂亮，自己的發球也無懈可擊。

今年22歲的艾卡拉茲將在12日決賽中，面對7屆溫網冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）或是世界排名第一的辛納（Jannik Sinner）。

艾卡拉茲賽後表示：「這場比賽真的很難打，就像每次與佛里茲對戰一樣。尤其今天天氣真的很熱，比賽難度更高。」

「我克服緊張情緒。在這裡打四強賽並不容易。我為自己保持冷靜與清晰思維的方式自豪，對自己的表現很滿意。」

世界排名第2的艾卡拉茲在開賽時並不穩定，不過後來找回最佳狀態，展現蟬連冠軍的身手。

這位5次大滿貫冠軍得主自4月在巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）冠軍戰敗給魯內（Holger Rune）之後，正處於職業生涯最佳的24連勝。1140712

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