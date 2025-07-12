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溫網》謝淑薇攜手O妹扳倒美捷衛冕軍 直闖女雙冠軍戰

2025/07/12 02:48

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（美聯社）謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（美聯社）
李秋明／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙4強熱戰，「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）甜蜜復仇！7：5、6：4強壓頭號種子衛冕者美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），終結對戰2連敗，近況甚佳的第4種子「台拉聯軍」勇闖週日決賽，小薇也問鼎職業生涯第5座草地大滿貫女雙冠軍。

謝淑薇／奧絲塔朋科先前與湯森／西妮亞可娃交手兩回，包括今年元月澳洲公開賽、2月杜拜的決戰都惜敗；甚至去年小薇與比利時梅騰絲（Elise Mertens）榮膺溫網女雙頭號種子，也在4強歷經3盤激鬥，遭到第4種子湯森／西妮亞可娃大逆轉。如今冤家路窄再相逢，「台灣一姊」身邊戰友換成「O妹」，同樣準決賽強碰左右開弓的原班人馬，小薇組合延續升溫手感和默契，首度扳倒難纏勁敵，全英草地俱樂部爭冠門票到手。

此役面對實力堅強的湯森／西妮亞可娃，小薇與O妹汲取過往輸球教訓，開賽猛攻雖被對方化解，第4、5局歷經互破僵持不下，盤末關鍵第11局她們把握機會再度破發，取得6：5領先，順勢先馳得盤。次盤小薇組合乘勝追擊，第1局就率先突破重挫強敵士氣，並在第8局擋住對手反撲，經驗豐富的兩人力保領先不失，耗費1小時41分鐘直落2出線。

週日女雙決戰，「台拉聯軍」將與第8種子梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）爭奪金盃，其中梅騰絲正是小薇昔日搭檔，但今年5月羅馬雙方對決，梅騰絲／庫德梅托娃曾直落2贏球。至於五度躋身溫網壓軸的「台灣一姊」，則與3位不同夥伴4次女雙封后，其中2021年即攜手梅騰絲，如今又化友為敵隔網交鋒，「百搭天后」小薇將延續這股復仇氣勢，再接再厲挑戰女雙第5冠。

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