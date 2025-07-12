謝淑薇晉溫網女雙冠軍戰 拚生涯第10座大滿貫金盃

〔中央社〕尋求生涯第10座大滿貫金盃的台灣網球名將謝淑薇，今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在溫網女雙4強以7比5、6比4扳倒賽事頭號種子，如願前進冠軍戰。

謝淑薇去年在溫布頓網球錦標賽與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）攜手摘下混雙冠軍、進帳生涯第9座大滿貫賽冠軍，擦亮「百搭天后」招牌。然而，今年在挑戰混雙衛冕失利情況下，謝淑薇想要完成10冠里程碑，只能寄望與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍的女雙。

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榮膺溫網女雙第4種子的謝淑薇、奧斯塔朋科，今天在溫網4強與挑戰連霸的頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend）組合正面交鋒，首盤開打後雖先遭破發，不過「台拉聯軍」立刻也以破發回敬，並把握對手頻頻失誤的機會，以7比5先馳得盤。

帶著聽牌優勢的謝淑薇、奧斯塔朋科，次盤延續火燙手感，開局隨即突破對手，謝淑薇一度面臨破發危機，但都能有驚無險守住，讓「台拉聯軍」一路保持領先，最後靠著對手回擊出界，終場謝淑薇、奧斯塔朋科以6比4取勝，同時搶下溫網女雙冠軍戰門票。

謝淑薇除要挑戰生涯第5座溫網女雙冠軍、第10座大滿貫金盃外，還要尋求與奧斯塔朋科搭配後的首座冠軍，「台拉聯軍」在決賽將要迎戰比利時梅丹斯（Elise Mertens）、俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），其中梅丹斯是謝淑薇前搭檔，兩人曾在去年澳洲網球公開賽的女雙奪冠。（編輯：屈享平）1140712

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