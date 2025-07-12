晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

謝淑薇晉溫網女雙冠軍戰 拚生涯第10座大滿貫金盃

2025/07/12 03:15

〔中央社〕尋求生涯第10座大滿貫金盃的台灣網球名將謝淑薇，今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在溫網女雙4強以7比5、6比4扳倒賽事頭號種子，如願前進冠軍戰。

謝淑薇去年在溫布頓網球錦標賽與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）攜手摘下混雙冠軍、進帳生涯第9座大滿貫賽冠軍，擦亮「百搭天后」招牌。然而，今年在挑戰混雙衛冕失利情況下，謝淑薇想要完成10冠里程碑，只能寄望與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍的女雙。

榮膺溫網女雙第4種子的謝淑薇、奧斯塔朋科，今天在溫網4強與挑戰連霸的頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend）組合正面交鋒，首盤開打後雖先遭破發，不過「台拉聯軍」立刻也以破發回敬，並把握對手頻頻失誤的機會，以7比5先馳得盤。

帶著聽牌優勢的謝淑薇、奧斯塔朋科，次盤延續火燙手感，開局隨即突破對手，謝淑薇一度面臨破發危機，但都能有驚無險守住，讓「台拉聯軍」一路保持領先，最後靠著對手回擊出界，終場謝淑薇、奧斯塔朋科以6比4取勝，同時搶下溫網女雙冠軍戰門票。

謝淑薇除要挑戰生涯第5座溫網女雙冠軍、第10座大滿貫金盃外，還要尋求與奧斯塔朋科搭配後的首座冠軍，「台拉聯軍」在決賽將要迎戰比利時梅丹斯（Elise Mertens）、俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），其中梅丹斯是謝淑薇前搭檔，兩人曾在去年澳洲網球公開賽的女雙奪冠。（編輯：屈享平）1140712

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中