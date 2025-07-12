辛納擊退喬科維奇首闖溫網決賽 將與艾卡拉茲爭冠

〔中央社〕溫布頓網球錦標賽今天上演男單好戲，手握大滿貫紀錄的喬科維奇大戰當今球王辛納，結果辛納以6比3、6比3、6比4獲勝。這是辛納生涯首度打進溫網決賽，將與衛冕的艾卡拉茲爭冠。

球王辛納（Jannik Sinner）與大滿貫紀錄保持人喬科維奇（Novak Djokovic）之戰可說是今年溫網重頭大戲，喬科維奇自2018年以來都能殺進溫網決賽，辛納目前則是世界排名第一。

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這場比賽一開始，辛納在第3局就破了喬科維奇的發球局，他用一連串精準無比的底線擊球，讓第6種子喬科維奇精疲力竭。

38歲的喬科維奇在第9局遭到猛攻顯得力不從心，辛納則把握住第3個盤點，順利拿下首盤。

辛納在第2盤開局時也毫不鬆懈，率先破發並以2比0領先，進一步掌握賽局。

喬科維奇第3盤開始時因腿部問題在場邊接受按摩，不過最終未能抵擋辛納攻勢，最後辛納以直落三獲勝。

辛納過去從沒進過溫網決賽，他在2023年4強與2022年8強戰中，都是敗在喬科維奇手上。不過他在2024年澳網球公開賽與今年的法國網球公開賽都成功擊敗喬科維奇，今天也順利晉級，將在冠軍戰面對尋求溫網3連霸的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

辛納上個月在史詩般的法網決賽中浪費3個冠軍點，將勝利拱手讓給艾卡拉茲，他迫切希望能在溫網決賽中完成甜美復仇。1140712

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