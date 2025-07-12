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溫網》擦亮「百搭天后」招牌 謝淑薇問鼎大滿貫第10冠

2025/07/12 07:03

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為「百搭天后」，攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）愈戰愈勇，殺入2025年溫布頓網球錦標賽女雙冠軍戰，「台灣一姊」週日也將問鼎第10座大滿貫金盃，爭取完成職業生涯新里程碑。

經驗豐富的謝淑薇，靈活刁鑽球風不但獨樹一幟，還與身旁搭檔發揮互補效果，讓她近12年來，能夠打下大滿貫女雙7冠、混雙2冠，總計9座四大賽金盃，還是與5名不同搭檔達成。回顧謝淑薇早期，先與中國彭帥合力拿到2013年溫網女雙首冠、2014年法國公開賽女雙金盃；2019年她和捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）一拍即合，笑納溫網女雙第2冠，2021年改配比利時梅騰絲（Elise Mertens）表現同樣出色，溫網女雙第3冠跟著到手。

因傷休兵一年半之後，謝淑薇2023年神奇復出，先與中國王欣瑜在法網女雙梅開二度，之後又陪同屆退老友史崔可娃高舉溫網女雙第4冠；2024年小薇不但和梅騰絲首獲澳洲公開賽女雙冠軍，更在混雙舞台突破迭創佳績，她與波蘭男子好手傑林斯基（Jan Zielinski）包辦澳網、溫網雙料金盃，對方也成為第5位冠軍搭檔。

擦亮「百搭天后」招牌的謝淑薇，今年與「O妹」合拍漸入佳境，雖然澳網女雙功虧一簣屈居亞軍，溫網「台拉聯軍」已甜蜜復仇，直落2首度扳倒頭號種子衛冕者美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），順利安抵決戰。若小薇人馬能夠力退第8種子梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），「O妹」還將成為小薇集滿大滿貫10冠的第6位最佳搭檔。

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