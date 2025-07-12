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溫網》再度挑戰大滿貫25冠失利 喬科維奇坦承老了身體疲憊

2025/07/12 07:05

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）直落3不敵義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner），2025年溫布頓網球錦標賽男單4強止步，再度挑戰大滿貫25冠失利，38歲的塞爾維亞老將坦承老了身體疲憊，而且難以接受這殘酷事實。

「在球場上的感覺確實不太好，我不想詳細談論傷情，只想抱怨自己未能發揮最佳水準。」喬科維奇先前8強賽末滑倒摔傷，此役第3盤也因左腿不適按摩，最終苦吞對戰辛納的5連敗，無緣自2018年起連續晉級溫網決戰，也未能爭取追平瑞士天王費德爾（Roger Federer）8冠王等紀錄。

這位「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人說： 「我要祝賀辛納又一次出色的表現，就是這樣。他進入了決賽，太強了。」儘管去年迄今仍未贏得大滿貫冠軍，喬科維奇仍打算明年重返全英草地俱樂部，「我覺得自己能在大滿貫繼續發揮最佳水準，這些都是職業生涯現階段最關心的比賽。」

今年初澳洲公開賽喬科維奇4強因傷退出，如今又飽受傷痛所苦，「這就是年齡問題，身體的磨損。儘管我一直努力照顧自己，現實卻突然來襲。說實話，過去一年半以來，我從未經歷過這樣的打擊。」

這位前球王也透露，5盤3勝的大滿貫賽形成身體考驗，比賽耗時越長，狀態就越差，「今年我進入每個大滿貫4強，必須與辛納或艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對抗。 這些傢伙年輕力壯，而且狀態正好，感覺自己像是半空油箱，根本不可能贏。」

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