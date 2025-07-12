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溫網》球王辛納橫掃喬科維奇 首闖決賽再戰宿敵艾卡拉茲

2025/07/12 07:06

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！年輕球王辛納（Jannik Sinner）以6：3、6：3、6：4橫掃塞爾維亞38歲老將喬科維奇（Novak Djokovic），義大利頭號種子職業生涯首闖溫布頓網球錦標賽冠軍戰，週日再度對決志在三連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），龍爭虎鬥備受矚目。

「我簡直不敢相信，小時候經常看電視轉播，沒想過自己能在這裡打進決賽，這真是太棒了。我知道自己和團隊付出多少努力。爸爸和哥哥今天也來了，所以更特別。」面對前役賽末滑倒摔傷、此役體能吃緊的喬科維奇，23歲的辛納掌握攻守優勢，開賽一路壓制老將，僅花1小時55分鐘完成對戰5連勝、交手紀錄形成6勝4負，「第3盤看到他有點受傷，處境非常艱難，但我努力保持冷靜，盡我所能打出最好網球。」

辛納四大賽都已晉級決戰，榮膺公開年代男單第11人，也是1995年以來第5人，他與22歲的艾卡拉茲即將連續7項大滿貫賽事瓜分冠軍，證明新的「雙巨頭」時代到來，迫不及待討回上月法國公開賽決戰慘遭大逆轉之仇的辛納說：「能夠再次與他同場對抗，我深感榮幸。我們都努力突破自身極限，他天賦十足，絕對是我敬佩的球員之一，希望這場比賽能像前場一樣精彩。」

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