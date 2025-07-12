溫網》艾卡拉茲三連霸差最後一步 4強力退美國一哥弗里茲

艾卡拉茲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經4盤激戰，6：4、5：7、6：3、7：6（8：6）力退美國一哥弗里茲（Taylor Fritz），西班牙衛冕者連續3年勇闖溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，三連霸就差最後一步，壓軸對手正是同被譽為「三巨頭」接班人的義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）。

「這場比賽真的很艱難，我和弗里茲的比賽總是如此。天氣非常炎熱，使得臨場對抗更加辛苦。」好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等眾名人現場觀戰，艾卡拉茲保持高度專注，頂住全英草地俱樂部現場攝氏32度高溫與沉重壓力，拉鋸2小時49分鐘最終搶7得手，擋住首闖溫網4強的第5種子弗里茲反撲，年僅22歲的人氣第2種子說：「我克服緊張情緒，在這裡打準決賽並不容易。我為自己保持冷靜和清晰思維感到非常自豪，也對臨場發揮很滿意。」

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艾卡拉茲只要再拿1勝，就成為公開年代草地大滿貫三連霸的史上第5人，期許跟上瑞典柏格（Bjorn Borg）、美國山普拉斯（Pete Sampras）、瑞士費德爾（Roger Federer）和塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）的傳奇前輩腳步。他還有望榮膺第2年輕拿下大滿貫6冠的男單新星，先前紀錄正由柏格1978年溫網以22歲年紀締造。

艾卡拉茲自4月以來，已延續職業生涯最佳24連勝，包括先前法國公開賽史詩級5盤大戰逆轉辛納而連莊，職業生涯交手形成8勝4負領先。他也有望比肩柏格，成為唯二連續兩年包辦法網紅土和溫網草地雙料冠軍的全能男單好手。

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