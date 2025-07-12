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NBA》40歲又高薪！詹姆斯恐被湖人分手 尋求交易或買斷合約

2025/07/12 07:15

詹姆斯。（資料照，路透）詹姆斯。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕40歲的「大帝」詹姆斯（LeBron James）雖然宣布執行5260萬美元球員選項，有意在新賽季續披湖人戰袍，但湖人似乎不願意，更想要直接買斷合約，詹皇的動向也成為矚目焦點。

根據美國媒體報導，湖人高層正積極布局「後詹姆斯時代」，要把球隊核心人物改成更年輕26歲的東契奇（Luka Doncic）。

湖人甚至已經開始對外放話希望能「儘快」與詹姆斯分道揚鑣，但詹皇擁有不被交易條款，除非他本人提出交易申請，否則球團難以直接執行。

詹姆斯還是有不少球隊有興趣，勇士、快艇、騎士、金塊與獨行俠，就被點名有意在若詹姆斯遭買斷後進行網羅。其中，詹姆斯的家鄉球隊騎士相當渴望迎回這位傳奇球星，只是僅願意等老詹被買斷，而非尋求交易。

詹姆斯在2020 年助湖人奪隊史第17座總冠軍，但近年卻始終無法再挑戰金盃，湖人考慮提前規劃未來，並在2026年和詹姆斯告別，保留薪資空間的彈性，維持競爭力。

進入不惑之年的詹姆斯，上季場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻，也完成生涯總得分5萬分壯舉，證明身手依舊，如今他是否留在湖人或轉隊，將是萬眾矚目的焦點，也會牽動整個聯盟的版圖。

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