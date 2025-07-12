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MLB》大谷翔平球衣銷售有望3連霸 道奇「霸榜」佔4席

2025/07/12 08:13

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平魅力無法擋，在全世界席捲「大谷旋風」，自2023年至今依舊維持超高人氣，大谷翔平擊敗眾球星持續稱霸聯盟球衣銷售排行榜，朝3連霸邁進。

2025年大聯盟明星賽即將登場，大谷翔平與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）分別成為美聯與國聯的人氣王，同時也是大聯盟上半季球衣銷售排行榜的前2名，再次印證兩位球星的超人氣。

根據球衣銷售平台「Fanatics」最新統計，大谷翔平的道奇球衣再度榮登全球最熱銷第一名，連續兩年蟬聯美國、日本及全球銷量冠軍，展現他橫掃全球的影響力。Fanatics指出，自2023年以來，大谷的球衣銷售量在所有市場皆遙遙領先。

大聯盟上半球衣銷售排行榜前20位，道奇就佔了4人，位居全聯盟之冠，MVP一壘手佛里曼（Freddie Freeman），排名第3、第4名為道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts），三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）則是排名第20。

此外，有4位首次進入熱銷榜前20的新面孔，包括紅襪的杜蘭（Jarren Duran）、巨人韓籍強打李政厚、小熊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）。

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