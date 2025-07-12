MLB》菊池雄星辭退明星賽、日球星剩大谷 老虎6人平隊史紀錄

菊池雄星。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽將在台灣16日開打，部分球員會因傷勢或是因出賽時間無法配合而選擇辭退，官方今天再公布遞補人選，洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）、皇家終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）與老虎右投麥斯（Casey Mize）遞補進明星賽，老虎共有6人入選，追平隊史紀錄。

羅冬今年將遞補隊友（Max Fried）的名額，佛里德預定週六對戰小熊先發，因此將無法參與明星賽，這也是羅冬生涯第3度入選明星賽，他本季繳出9勝6敗、127K和防禦率3.30的成績。

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本季累積25場救援成功的皇家隊終結者艾斯特維茲遞補遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）的空缺，這是他生涯第2度獲選。德葛隆預計週六晚間對太空人先發，所以選擇辭退，但他仍將前往亞特蘭大參與明星週活動。

紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）選擇退賽，將由老虎28歲右投麥斯（Casey Mize）添補空缺，他的入選讓參與本屆明星賽的老虎球星增至6人，位居本屆最多球隊，也追平隊史紀錄。

老虎入選的6人中，有4位野手，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、外野手巴耶茲（Javier Baez）與格林（Riley Greene）為明星賽先發，工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）遞補入選；投手方面分別為當家塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）和麥斯。

另外，光芒球星洛爾（Brandon Lowe）、水手一哥「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、天使左投菊池雄星、費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）也都辭退明星賽，將分別由皇家三壘手賈西亞（Maikel Garcia）、水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、光芒右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）和教士牛棚左投莫瑞亨（Adrian Morejon）遞補。

道奇日籍投手山本由伸、天使日籍左投菊池雄星都入選明星賽，再加上道奇日本巨星大谷翔平，今年共有3名日本選手進明星賽為大聯盟史上第5次、同時並列史上最多。不過山本和菊池都紛紛退出，只有大谷確定出賽。

截至目前為止，大聯盟明星賽共計15名球員是遞補入選，使得2025年明星賽球員總數增至79人。

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