MLB》勇士一哥阿庫尼亞退賽！隊友歐森遞補出戰全壘打大賽

阿庫尼亞。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星週全壘打大賽將於美國時間7月14日在亞特蘭大登場，地主選手、勇士一哥阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）宣布退賽，將由生涯累積276轟的隊友歐森（Matt Olson）接替出賽。

勇士明星外野手阿庫尼亞在2023年繳出41轟73盜的驚人成績，成為歷史首位單季締造「40轟、70盜」的球員，最終勇奪國聯MVP，但去年因左膝十字韌帶撕裂，導致賽季報銷，休養將近一年後才復出。

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阿庫尼亞本季出賽42場，繳出11轟、20打點和打擊率0.324的成績，他也榮膺本屆明星賽國聯先發外野手，但近來背部出現緊繃不適情況，今天宣布退出全壘打大賽，他仍預計會參加明星賽正賽。頂替上陣的隊友歐森，本季共敲出17轟，連續9季全壘打數上雙，目前是隊內全壘打王，2023年曾以53轟勇奪國聯全壘打王。

本屆參與全壘打大賽的有水手全壘打王羅里（Cal Raleigh）、國民22歲怪力男伍德（James Wood）、雙城「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）、海盜重砲克魯茲（Oneil Cruz）、光芒大物三壘手卡米內洛（Junior Caminero）、運動家強打魯克（Brent Rooker），洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）以及勇士砲手歐森。

歐森。（資料照，路透）

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