NBA》離開老東家溜馬轉戰公鹿 透納：終於不用再被字母哥肘擊了

透納和「字母哥」亞德托昆波。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕兩屆火鍋王透納（Myles Turner）上季幫助溜馬打進總冠軍賽，季後拋出離隊震撼彈，離開效力長達10年的老東家，以4年1.07億美元（約新台幣31億）轉戰公鹿。透納今天首度出面受訪，他笑說終於不用再對上「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

現年29歲的透納，在離開效力10季的溜馬前，是隊中資歷最深的球員，本季三分命中率是生涯新高的39.6%，場均繳出15.6分、6.5籃板與2.0阻攻。公鹿為了簽下透納，開出大約網羅，同時宣布裁掉9屆全明星後衛里拉德（Damian Lillard）。

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透納今天受訪坦言轉隊就是為了爭奪總冠軍，2年前曾幫助溜馬打進東部決賽，去年更闖進總冠軍賽，這段經歷徹底改變了自己對這個聯盟的看法，他認為公鹿今年擁有爭冠的實力。

透納也特別提到能與兩屆MVP、2021年總冠軍賽MVP「字母哥」亞德托昆波並肩作戰，是吸引他的主因之一。透納也開玩笑說道：「我真的受夠了每次比賽被他用手肘和肩膀撞胸口，能成為他的隊友實在是很難得的機會，他也許是史上最偉大的球員之一，我們之後會有更多交流，我對他的打法很熟悉，覺得我們之間能有好的默契。」

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