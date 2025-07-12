溫網》艾卡拉茲對決辛納的冠軍戰更看好誰？喬科維奇給出答案

艾卡拉茲、辛納將在溫網男單爭冠。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年溫布頓網球錦標賽男單4強以3：6、3：6、4：6不敵義大利球王辛納（Jannik Sinner），無緣生涯第25座大滿貫金盃，被問及決賽更看好辛納還是尋求衛冕的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），喬帥也給出答案。

艾卡拉茲在上月的法國網球公開賽男單決戰化解3個冠軍點，在5小時29分鐘的史詩大戰逆轉辛納，勇奪生涯第5座大滿貫冠軍，兩人在溫網決賽再度狹路相逢，也是公開年代繼費德爾（Roger Federer）與納達爾（Rafa Nadal）在2006年至2008年連三年在法網與溫網決賽都碰頭後，再度出現同年紅土、草地大滿貫冠軍戰都是相同的對戰組合。

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喬科維奇今年3場大滿貫都被辛納擋在4強無緣爭冠，被問及決賽更看好哪一方時，喬帥認為艾卡拉茲略佔上風，「我比較看好Carlos一點，畢竟他在這裡拿過兩次冠軍，現在狀態出色，自信十足，但兩人差距並不大，Jannik擊球的狀態也很棒，我覺得我們會看到像在巴黎那場勢均力敵的比賽。」

雙方過去12度對決，艾卡拉茲握有8勝優勢，且取得對戰5連勝，將以近期24連勝的絕佳狀態，強勢挑戰溫網3連霸。

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