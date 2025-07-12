溫網》納達爾後第一人！辛納分析5連勝喬科維奇的關鍵

辛納（右）。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）在2025年溫布頓網球錦標賽男單4強橫掃塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），取得對決喬帥的5連勝，他認為，透過先前的對戰經驗以及在體能上做好準備，是能改寫對戰情勢的關鍵。

現年23歲的辛納與喬科維奇的首度對決要追溯至2021年的蒙地卡羅大師賽，當時他以4：6、2：6輸球，2023年在年終總決賽終止對戰3連敗拿下首勝，不過在喬科維奇受到年紀、傷勢影響，身手日漸衰退下，辛納今年3場大滿貫4強的對決都拿下勝利，豪取對戰5連勝，兩人目前10度交手，義國現任球王擁有6勝優勢。

請繼續往下閱讀...

過去曾讓喬科維奇苦吞對戰5連敗的只有2008-2009年的西班牙傳奇納達爾（Rafael Nadal），辛納如今成為第二人，此外，他已經連贏喬帥9盤，超越「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）的8盤，成為讓喬科維奇生涯連續輸最多盤的球員。

提及對喬科維奇愈打愈順手的原因，辛納說，自己從很年輕的時候就開始與這位前輩對決，每一場比賽都是汲取經驗的學習過程，「這是在訓練過程中無法得到的，不光是面對他，我在生涯初期也對很多球員打得很掙扎，只能透過每次的比賽了解他們的優劣勢。」

辛納坦言，喬科維奇的弱點不多，只能在體能上保持最佳狀態，更有機會在多拍來回中勝出，「如果身體狀況好的話，多拍來回就比較不容易急躁，現在我在這一點做得更好了，與他的對決永遠都不容易，每次上場前都還是會緊張，今天也是一樣，但我還是很享受每次能和他交手的機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法