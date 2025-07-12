溫網》史詩大戰後再與辛納爭冠 艾卡拉茲：希望別再打5個半小時了

艾卡拉茲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕尋求衛冕的西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將在2025年溫布頓網球錦標賽男單決賽，繼上月的法網決戰後再度與義大利球王辛納（Jannik Sinner）交鋒，他笑說，希望比賽不要再耗時5個半小時。

艾卡拉茲在上月的法國網球公開賽男單決戰化解3個冠軍點，在5小時29分鐘的史詩大戰逆轉辛納，勇奪生涯第5座大滿貫冠軍，目前在大滿貫決賽勝率仍是100%，將以近期24連勝的絕佳狀態，強勢挑戰溫網3連霸。

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雙方過去12度對決，艾卡拉茲握有8勝優勢，且取得對戰5連勝，兩人唯一一次在草地大滿貫過招是2022年16強，當時激戰4盤由辛納勝出，不過三年後的現在，雙方實力都已不可同日而語，艾卡拉茲就說，「我記得那場比賽，但我們都是不一樣的球員了，他在草地上的移動很棒，這點在草地球場上是最難的，但他在草地的移動就跟紅土一樣，表現令人不可置信，一定會是很有趣的對決。」

雖然在法網決賽驚險獲勝，但艾卡拉茲不認為會因為這場勝利而在溫網決賽佔上風，表示辛納是名優秀的球員，會從每一場比賽汲取經驗，讓自己變得更好，「他一定會從那場決賽學到很多，在週日的比賽做好100%的準備。」

談起那場5小時29分鐘的史詩決戰，艾卡拉茲不諱言，該役是生涯至今的代表作，現在仍不斷會在腦海裡迴盪，「他總是能把我逼到極限，這一點我不意外，我預期週日的決賽也會如此，應該會是一場很偉大的決賽，我只希望不要再打5個半小時了，但當然，如果需要這麼久的話，我還是會拚到最後一刻。」

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