MLB》大谷翔平炸裂第32轟！扛出巨人特產「水花彈」成日本第一人

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天對上巨人，在3局上敲出超前2分砲，本季第32轟出爐，穩居國聯全壘打王的寶座，同時也敲出日本球員史上第一支巨人特產「水花全壘打」（Splash hit）。

大谷翔平敲出本季第32轟。（美聯社）

大谷翔平首局首打席獲得四壞球保送，道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）2局下遭阿德梅斯（Willy Adames）陽春砲狙擊掉分，大谷在3局上回敬一發超前2分砲，瞄準巨人王牌右投韋伯（Logan Webb）的91.1英里的卡特球，一棒掃向右外野，本季第32轟出爐，助隊以2：1超前。大谷翔平明星賽前敲出31轟，成為隊史明星賽前最多轟的球員，接下來他還有望持續推高球團的新歷史。

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大谷這一轟擊球初速為106英里，飛行距離為410英呎，掉進麥考維灣（McCovey Cove）形成著名的「水花全壘打」，這不僅是大谷翔平生涯首次在甲骨文球場（Oracle Park）敲出「水花全壘打」，同時也是日本球員史上首度達成這項壯舉。

值得一提的是，「水花全壘打」只有由巨人隊球員擊出的才會被官方列入統計，目前為止共計認證過106轟，至於非巨人隊球員則是累積65轟。大谷敲出道奇隊史第9支「水花全壘打」，也終結了長達4年的空窗期，道奇上一次有球員敲出「水花全壘打」，要追溯到2021年5月22日，當時是由馬恩西（Max Muncy）所擊出。道奇目前也超越了響尾蛇，成為非巨人隊中敲出最多「水花全壘打」的球隊。

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平。（歐新社）

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