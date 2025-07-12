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WTT大滿貫》大戰5局遭中國頭號種子逆轉 鄭怡靜/李昱諄連3站大滿貫止步4強

2025/07/12 11:16

鄭怡靜（左）、李昱諄遭中國組合逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）鄭怡靜（左）、李昱諄遭中國組合逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的「諄靜組合」鄭怡靜/李昱諄，今天凌晨在2025年WTT美國大滿貫賽女雙4強賽錯失局數2:1領先，最終以2:3敗給中國頭號種子王藝迪/蒯曼，這也是鄭李配繼去年中國站、今年新加坡站之後，跨季連3站大滿貫賽止步4強，且都是輸給中國組合。

蒯曼和王曼昱的「雙曼組合」今年連續奪下新加坡大滿貫賽、杜哈世界錦標賽女雙冠軍，目前高居世界排名第一；王藝迪和世界球后孫穎莎的「瑪莎拉迪組合」也名列世界第3，但中國隊為備戰洛杉磯奧運，這次美國大滿貫賽重新組合，由蒯曼和王藝迪首次搭配，孫穎莎則和王曼昱再續前緣。

面對單打實力都很雄厚的王藝迪/蒯曼，鄭怡靜/李昱諄首局在4平後連丟3分，7:11讓出，但次局他們在5:9逆境下連拿5分，打出氣勢，以13:11、11:7連下兩城；中國組合在第4局很快做出調整，5:0開局後以11:4扳平戰局。

決勝局，鄭李配在開局3:1領先下被對手打出一波7:2的反擊，以5:8落後，隨後雖然一度追到7:8，但關鍵時刻仍被蒯曼的反手拍打穿，最終以7:11敗北。

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