MLB》 生涯僅先發5場就遞補進明星賽 釀酒人火球怪物成史上第一人

米蕭羅斯基。（資料照，路透）





廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）本季表現亮眼，大聯盟官方宣布他將遞補進入明星賽，他也成為史上最快入選明星賽的球員。

34歲小熊明星左投（Matthew Boyd）辭退明星賽，大聯盟官方今天宣布由米蕭羅斯基遞補進國聯明星隊，這也是他生涯首度入選明星賽，生涯至今僅先發5場先就入選明星賽，超越去年海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）的11場，創下史上最快進明星賽的紀錄。

請繼續往下閱讀...

米蕭羅斯基的崛起速度極為驚人，釀酒人在2022年選秀會於第2輪挑中他，他去年入選未來之星明星賽，今年開季從3A出發，直到6月12日才迎來大聯盟生涯首秀，面對紅雀投出5局無失分的好投，拿下大聯盟生涯首勝。米蕭羅斯基本季先發5場繳出4勝1敗、防禦率2.81的成績，累積25.2局投出33次三振，被打擊率只有0.138，WHIP為0.90。

「他是我們《阿甘正傳》主角，」釀酒人總教練派墨菲（Pat Murphy）透露，他是在比賽開打前告訴米蕭羅斯基這個消息，還要他在賽後前保密。對此，米蕭羅斯基表示，他整場比賽激動得坐立難安，賽後向隊友宣布這個好消息時，早已眼眶泛淚。

米蕭羅斯基：「我真的說不出話來，這太令人驚訝、太榮幸了，這是一段很長的旅程，我只想把這份榮耀獻給我的隊友，並為身為釀酒人感到自豪。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法