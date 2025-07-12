MLB》悲情！生涯300K創海盜最速 防禦率王史基斯好投挨轟吞第8敗

史基斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜23歲火球王牌史基斯（Paul Skenes）今天主投5局飆6K挨轟失2分，無奈球隊打線不給力，海盜在客場以1：2不敵雙城，苦吞7連敗，而史基斯也悲情吞下第8敗，近14場先發只拿下1勝。

史基斯前3局完全壓制雙城打線，投出9上9下，首局更飆出3連K，但4局下出現亂流，被拉納克（Trevor Larnach）敲出超前2分砲掉分。史基斯此戰主投5局用78球，被出5支安打失2分，另外投出6次三振，防禦率為2.01，仍獨居大聯盟防禦率王。

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史基斯以敗投候選人退場後，海盜後面4局也只出現3支零星安打，無法有效串連攻勢，終場就以1：2輸球，史基斯吞下本季第8敗，雙城29歲右投萊恩（Joe Ryan）繳出5局5K失1分的好投，勇奪本季第9勝。

史基斯此役達成生涯300K里程碑，他僅花43場寫下海盜隊史最速成績，也是大聯盟史上第17位在大聯盟前43場先發達成此壯舉的投手。

史基斯本季累積4勝8敗，今年20場先發只失27分，但海盜隊輸了其中11場。史基斯前一次拿到勝投已經是美國時間5月28日，近8場先發一勝難求，這段期間還吞下3敗。

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