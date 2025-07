MLB》飛出場外！大谷翔平「噴濺全壘打」 球迷15度低溫跳海搶球

大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天作客巨人在3上敲出本季第32轟,球掉進麥考維灣(McCovey Cove)形成著名的「噴濺全壘打(Splash hit)」,拿到全壘打球的幸運球迷也開心受訪。

大谷在3上抓第一球出棒,逮中巨人王牌右投韋伯(Logan Webb)的內角卡特球,轟出右外野大號2分砲,球直接飛出甲骨文球場(Oracle Park)掉進麥考維灣,這也是日本球員史上首支噴濺全壘打。

日媒指出,經過一陣爭搶後,這顆全壘打球被一名34歲、職業是郵差的男子拿到,當下他直接從船上跳入海中,成功拿到球。

由於氣溫只有攝氏15度,這位幸運球迷受訪笑說:「真的太棒了,超開心,但也冷得要命。」

他表示自己住在北加州,這大約是他第60場球賽,「我一年大概來看個12到15場,過來一趟其實不容易,但我真的很喜歡棒球。」

當被問到會怎麼處理這顆球時,他坦言:「我還不知道!」

Oh my goodness Shohei Ohtani just destroyed a baseball into the water at Oracle Park.



It never stood a chance of staying in the ballpark.



Dodgers lead 2-1. Ohtani has 32 home runs on the year.pic.twitter.com/TpCOI18dsy