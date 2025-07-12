MLB》飛出場外！大谷翔平「噴濺全壘打」 球迷15度低溫跳海搶球

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天作客巨人在3上敲出本季第32轟，球掉進麥考維灣（McCovey Cove）形成著名的「噴濺全壘打（Splash hit）」，拿到全壘打球的幸運球迷也開心受訪。

大谷在3上抓第一球出棒，逮中巨人王牌右投韋伯（Logan Webb）的內角卡特球，轟出右外野大號2分砲，球直接飛出甲骨文球場（Oracle Park）掉進麥考維灣，這也是日本球員史上首支噴濺全壘打。

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日媒指出，經過一陣爭搶後，這顆全壘打球被一名34歲、職業是郵差的男子拿到，當下他直接從船上跳入海中，成功拿到球。

由於氣溫只有攝氏15度，這位幸運球迷受訪笑說：「真的太棒了，超開心，但也冷得要命。」

他表示自己住在北加州，這大約是他第60場球賽，「我一年大概來看個12到15場，過來一趟其實不容易，但我真的很喜歡棒球。」

當被問到會怎麼處理這顆球時，他坦言：「我還不知道！」

Oh my goodness Shohei Ohtani just destroyed a baseball into the water at Oracle Park.



It never stood a chance of staying in the ballpark.



Dodgers lead 2-1. Ohtani has 32 home runs on the year.pic.twitter.com/TpCOI18dsy — Noah Camras （@noahcamras） July 12, 2025

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