MLB》又輸了！大谷翔平「噴濺全壘打」變空包彈 道奇慘吞惡夢7連敗

大谷翔平。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第32轟，無奈變成空包彈，終場球隊以7：8不敵巨人，陷入惡夢7連敗。

巨人在2下突破道奇先發投手梅伊（Dustin May），阿德梅斯（Willy Adames）掃出陽春砲助隊先馳得點。

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不過道奇馬上還以顏色，3上1出局三壘有人時，大谷逮中巨人王牌右投韋伯（Logan Webb）的內角卡特球，轟出右外野大號2分砲，球直接飛出甲骨文球場（Oracle Park）掉進麥考維灣（McCovey Cove），形成著名的「噴濺全壘打（Splash hit）」，一棒超前比數。

巨人4下攻勢再起，李政厚把握得點圈機會，敲出2分打點三壘安打，幫助球隊3：2要回領先。巨人第5局火力全開，在史密斯（Dominic Smith）開轟帶動下，發動一輪猛攻鯨吞5分大局，取得大幅領先。

但道奇很快有所回應，6上「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出2分打點長打，加上康佛托（Michael Conforto）炸出2分砲，道奇攻下4分大局縮小分差。

道奇7上靠史密斯（Will Smith）的適時安打，追至1分差距，可惜後繼無力未能再添分數，終場就以1分之差飲恨輸球，苦吞7連敗低潮。

大谷翔平全場4打數敲1安，進帳2打點、跑回1分，選到1保送，打擊率0.278。梅伊先發4.2局挨2轟，痛失7分責失，吞下賽季第6敗。

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